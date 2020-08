Giardini Naxos, violate le norme anti-coronavirus: chiude una discoteca

Più controlli a Messina per far rispettare le norme anti-coronavirus sulle spiagge, nei lidi, nelle discoteche e nei luoghi della movida. L'ha disposto il questore Vito Calvino impegnando squadre di poliziotti, carabinieri e guardia di finanza nel weekend di ferragosto appena trascorso.

I controlli hanno interessato la città e tutta la provincia: operatori della Questura di Messina e di tutti i Commissariati di Pubblica Sicurezza hanno monitorato il numero di persone presenti all’interno di locali notturni e di intrattenimento e la regolamentazione del flusso di avventori.

A Giardini Naxos è stato infattu rilevato il mancato rispetto delle norme anti Covid in una discoteca, di cui è stata disposta la sospensione dell’attività per 5 giorni. Nello specifico, all’interno dell’attività è stata rilevata la violazione delle disposizioni relative al distanziamento personale e sono state inoltre contestate le seguenti sanzioni amministrative: assenza di regolare licenza di P.S., mancata esposizione della licenza di somministrazione alimenti e bevande e omessa comunicazione al Prefetto dell’impiego di steward.

Particolare attenzione è stato posta affinchè fosse evitato ogni tipo di assembramento e garantito il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza. In città, durante le verifiche effettuate presso attività commerciali, non sono emerse violazioni e non sono state elevate sanzioni.

Intensificazione anche dei servizi di vigilanza in mare per garantire il corretto traffico marittimo nonchè l’osservanza delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle acque antistanti la spiaggia di Capo d’Orlando e aree limitrofe, attraverso l’impiego degli acquascooter della polizia.

