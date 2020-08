Comitiva tornata da Malta, 3 giovani positivi al coronavirus tra Sant'Agata di Militello e Torrenova

Aumentano i casi di positività al Covid-19 tra Sant’Agata di Militello e Torrenova. Altri giovani, in totale due santagatesi e un torrenovese, sono risultati positivi. I ragazzi facevano parte della cerchia di amici che era stata in vacanza a Malta.

Nel centro santagatese si attende l’esito definitivo di altri tamponi, che saranno effettuati oggi, ma si aspetta anche l’esito dei test eseguiti ieri a genitori e congiunti. Il numero di contagiati potrebbe essere destinato pertanto a crescere. “È risultato positivo al covid-19 un ragazzo di Torrenova rientrato da Malta nei giorni scorsi – si legge invece sulla pagina Facebook del Comune di Torrenova, guidato dal sindaco Salvatore Cadtrovinci - Desideriamo sottolineare che il ragazzo è asintomatico e, al rientro, si è messo immediatamente in isolamento in altro appartamento e non ha avuto contatti esterni. Solo in via prudenziale, lo screening è stato esteso al nucleo familiare. Pertanto, la situazione è da ritenersi sotto controllo e sarà attentamente seguita e monitorata”.

Dopo la notizia della positività al Covid-19 di un santagatese di 19 anni tornato da Malta che ha anche partecipato ad un falò ad Acquedolci, vari sindaci del comprensorio nebroideo hanno rivolto appelli alla cittadinanza. L’invito, rivolto soprattutto ai giovani, è quello di segnalare eventuali contatti per togliere ogni dubbio relativo al contagio. “In questo momento di particolare apprensione – scrive il sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso –, si ribadisce a tutti, e in particolare proprio ai giovani, ai fini della sicurezza personale e di ognuno, di osservare le misure di distanziamento, l’uso della mascherina e gli altri obblighi in vigore, ai fini di scongiurare la recrudescenza dei contagi che porterebbe, come già annunciato più volte dalle autorità regionali e nazionali, all’applicazione di nuove drastiche misure restrittive che sarebbero insostenibili per tutta la comunità”.

“Come stanno facendo i colleghi sindaci della zona - dice invece il sindaco di Capri Leone Filippo Borrello -, vi rivolgo un invito: se qualcuno sa di essere venuto in contatto con persone risultate poi positive, o di aver frequentato luoghi affollati in cui queste erano presenti (come ad esempio la famosa nottata in spiaggia del 10 agosto ad Acquedolci), anche nel proprio interesse, è invitato a segnalarcelo. Trasmetteremo i nominativi all’Asp e vi consentiremo così di sottoporvi a tampone. In questo periodo la convocazione e l’esito sono abbastanza rapidi. In un paio di giorni ci si può togliere ogni dubbio garantendo la sicurezza propria, dei familiari, e della collettività”.

Dello stesso avviso è il primo cittadino di Torrenova, Salvatore Castrovinci: “Invitiamo tutti i ragazzi che, nella giornata del 10 agosto avessero partecipato al falò nel comune di Acquedolci, a mettersi in contatto con gli Uffici comunali o anche tramite i social affinché vengano adottate le procedure previste per lo screening”.

“In merito al caso del ragazzo di Sant’Agata risultato positivo al Covid-19 – si legge sulla pagina Facebook del sindaco di Acquedolci Alvaro Riolo –, si rende noto che si stanno effettuando le opportune verifiche. In particolare in base alle dichiarazioni rese dallo stesso ragazzo, in occasione del 10 agosto non era in compagnia di giovani di Acquedolci. Tutti quelli di cui il ragazzo ha fatto i nomi e tutte le persone interessate sono già seguite dall’Asp che provvederà a contattare eventuali altri soggetti coinvolti".

