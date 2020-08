Viviana e Gioele, inviato di "Chi l'ha visto" trova un pezzo del seggiolino vicino al traliccio

L’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato trovato a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale è stato scoperto il corpo senza vita di Viviana Parisi da un inviato della trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto. Il programma tv, condotto da Federica Sciarelli, alla morte della donna, una dj di Torino trapiantata in Sicilia, e alla scomparsa del figlio di 4 anni Gioele ha dedicato uno speciale. Non è stato accertato se l’aggancio fosse del seggiolino dell’auto di Viviana.

L’oggetto è stato consegnato ai carabinieri. Viviana si è allontanata nei boschi col figlio il 3 agosto dopo aver avuto un incidente sulla Messina-Palermo. E’ stata trovata cadavere l’8 agosto. Del bambino non c'è traccia.

Oggi, intanto, si è tenuto in prefettura un incontro sulle attività di ricerca del piccolo Gioele. Alla riunione hanno partecipato il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, che coordina le attività di ricerca e il Procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo. Continueranno ad operare 21 unità di personale dei vigili del fuoco di Messina, comprese quattro squadre cinofile, tre topografi applicati al soccorso e un'unità di comando locale su autofurgone UCL, 14 unità del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, comprese tre squadre cinofile, 6 unità del Corpo Forestale e 2 unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

A questi si aggiungeranno tre aliquote da 10 uomini ciascuna della Brigata Meccanizzata "Aosta", i cui rappresentanti erano presenti all'incontro odierno, che saranno impegnate in attività di rastrellamento delle zona ove è avvenuta la scomparsa, ormai estesasi per un'area pari a circa 750 ettari. Il prefetto di Messina ha dichiarato che il piccolo Gioele è, ormai, entrato nel cuore di tutti e che nulla è stato lasciato di intentato per raggiungere l'obiettivo del suo ritrovamento.

