Coronavirus, aumentano i casi a Sant'Agata di Militello: i contagiati ora sono 8

Sono in tutto otto i casi di coronavirus a Sant'Agata di Militello. Sette i giovani risultati positivi, più un 50 enne originario di San Fratello.

Ai casi già noti nei giorni scorsi si sono infatti aggiunte, nelle ultime ore, tre ragazze positive, delle quali due sono sorelle. I contagiati stanno fortunatamente bene, non presentano sintomi e si trovano in isolamento. Ai 7 ragazzi si deve aggiungere il 50enne di San Fratello, residente a Sant’Agata, ricoverato al Policlinico di Messina ed in servizio al Comune di San Fratello, che è stato chiuso a livello precauzionale.

Solo nelle ultime quarantotto ore, sono stati eseguiti oltre una quarantina di tamponi i cui riscontri sono stati fortunatamente negativi. Circa 120 persone sono invece in isolamento precauzionale.

“La situazione - afferma il sindaco Bruno Mancuso- è ovviamente tenuta sotto stretta osservazione e costantemente monitorata. L’invito che ribadisco alla comunità locale è quindi quello di mantenere la giusta tranquillità e soprattutto osservare con scrupolo tutte le norme e le misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio, come il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina ai fini di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del virus”.

