A Lipari un flash mob per Lorenza, morta a 22 anni dopo i dolori addominali: ispettori Asp in ospedale

Un flash mob è stato organizzato a Lipari in memoria di Lorenza Famularo, deceduta a 22 anni dopo i dolori addominali e sul cui cadavere sarà effettuata l’autopsia per verificare le reali cause del decesso. Una manifestazione pacifica, alla presenza delle forze dell’ordine, che in periodo di pandemia hanno stilato una lista dei partecipanti, per arginare il pericolo di contagio.

I familiari della ragazza di 22 anni hanno presentato una querela per accertare se vi siano state eventuali responsabilità dei medici. La giovane da giorni accusava dolori all'addome e alla spalla. Oltre all'indagine giudiziaria è in corso anche un’inchiesta avviata dalla direzione dell'Asp che nella struttura ospedaliera ha inviato tre ispettori per raccogliere testimonianze e presentare una relazione al Dg Paolo La Paglia.

La commissione di indagine interna nominata dal direttore generale dell'Asp di Messina, Paolo La Paglia per fare piena luce sulla morte della giovane, è composta da Paolo Cardia, capo dipartimento Attività Ospedaliere Asp Messina, da Franco Cusumano, capo dipartimento Materno-Infantile Asp Messina, e da Nino Giallanza, risk manager Asp Messina, attuale direttore sanitario dell’ospedale di Sant’Agata Militello.

I membri della commissione hanno acquisito tutta la documentazione presente in ospedale ed ascolteranno il personale sanitario e le persone che a vario titolo potranno contribuire ad accertare cosi si accaduto quella notte. Dalle prime indagini pare che prima di Ferragosto si sia recata al pronto soccorso dell'ospedale, ma scoraggiata dalla lunga attesa avrebbe preferito farsi visitare dalla guardia medica.

La notte maledetta Lorenza è arrivata in ospedale dopo aver chiamato l’ambulanza del 118, lamentando dolori all’addome, è morta poco dopo. I sanitari hanno potuto solo costarne il decesso, vani i tentativi di rianimarla. Il corpo della giovane è stato trasferito nella sala mortuaria del cimitero, per il compimento dell’autopsia disposta e dalla procura di Barcellona, guidata dal procuratore Emanuele Crescenti.

Sui social la disperazione degli amici. Tra questi il messaggio di Don Peppino Mirabito, suo docente per 5 anni: Ciao Lory, non trovo le parole per descrivere ed esprimere tutto il mio dolore per la tua improvvisa dipartita. Questa notte il tuo cuore si è fermato per sempre, che il buon Dio ti accolga nella sua casa e dia consolazione ai tuoi familiari e alla nonna Maria, è stato bello lavorare con te, eri solare e piena di allegria, mi mancherai tantissimo, fa buon viaggio.... ciao!!!!".

La notizia ha scosso l'intera comunità e anche il sindaco e il presidente del consiglio comunale hanno manifestato il loro cordoglio. Il primo cittadino, Marco Giorgianni, ha disposto ieri sera la sospensione in tutti i locali pubblici dell’isola di Lipari di ogni tipo di intrattenimento musicale.

