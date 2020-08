Sono ventisette gli yacht ormeggiati nella rada della Sciara del Fuoco di Stromboli e tutti sono stati multati dalla guardia costiera.

I controlli sono stati predisposti dal tenente di vascello Francesco Principale. Lo specchio di mare è vietato per i rischi che si possono correre in caso di eruzione del vulcano. I proprietari dei natanti sono stati multati per un importo totale di 8.500 euro.

