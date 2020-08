Tragedia in mare a Messina, perde la vita sub di 28 anni

Voleva andare all’estero per aprire una pizzeria tutta sua. Il grande sogno nel cassetto di Alessandro Bivacqua, morto a 28 anni ieri notte, durante una tragica battuta di pesca subacquea nello specchio di mare tra Scaletta Zanclea ed Itala nel Messinese.

Il giovane originario di Lipari ma residente a Messina, aveva raggiunto la località ionica nella tarda serata di lunedì. Si era organizzato con un amico per pescare di notte, ma durante l’immersione a causa di un probabile malore ha perso conoscenza, annegando in pochi minuti. A lanciare l’allarme intorno alle due di notte è stato l’altro sub.

Non vedendo più l’amico riemergere e dopo averlo chiamato più volte invano, nel silenzio della notte, ha pensato subito al peggio. Colto dal panico ha chiesto l’aiuto di alcuni pescatori che si trovavano in zona e si sono immediatamente avvicinati.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in spiaggia, quando era ormai esanime. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo prestati dai soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze, perché nella prima non c’era il medico arrivato successivamente da Messina.

