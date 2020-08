Viviana e Gioele, possibile svolta nelle indagini: "Tracce di sangue nei casolari a Caronia"

Tracce di sangue durante le ricerche a Caronia. Forse è presto per dirlo, ma una svolta alle indagini potrebbe arrivare da qui.

"Durante le ricerche eseguite ieri sono state trovate delle tracce ematiche con il luminol, ma non si sa se sono di animali o persone. Dovremo aspettare una decina di giorni per sapere i risultati", afferma l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello dopo che ieri sera la polizia scientifica ha eseguito degli esami tecnici irripetibili nei casolari delle campagne di Caronia vicini ai luoghi dove sono stati trovati i corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello.

Sono stati eseguiti tamponi salivari e prelievi di sangue ad alcuni animali e si sono cercate tracce ematiche e biologiche.

"Vedremo quello che emergerà da queste analisi - aggiunge Venuti - dobbiamo dire che tutti gli allevatori sono stati disponibili e che si è riusciti a fare le analisi agli animali.

Intanto martedì sarà fatto un esame da parte dei medici legali sul cranio del piccolo Gioele e anche questo riteniamo possa essere un atto importante per le indagini".

Si riparte da nuovi elemetni, dunque, in questo giallo che sembra senza soluzione. Nulla è escluso ha ribadito ieri il procuratore di Patti Angelo Cavallo.

"Il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici, nominato il 25 agosto, è tuttora in corso ed è nelle sue fasi iniziali; tale compito, come è facilmente intuibile, si preannuncia lungo, complesso e, per forza di cose, articolato in numerose sessioni", spiega il magistrato, il quale ribadisce che non è ancora possibile formulare al momento alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele.

E per fare luce sulla tragica morte di Viviana e del figlio "la prossima settimana ci sarà una riunione al Policlinico di Messina con i consulenti per fare il punto sugli esami effettuati sul piccolo Gioele", rende noto il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, uno dei consulenti nominati dalla Procura. I pm, nell'indagine, si avvalgono di una serie di professionalità: dallo psichiatra Massimo Picozzi, che dovrà valutare, sulla base delle diagnosi fatte dal centro psichiatrico a cui Viviana si era rivolta, lo stato di salute della donna, ai medici legali, a un entomologo, un geologo e una zoologa.

