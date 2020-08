Viviana e Gioele, verità lontana: esami della saliva su cani e suini a Caronia

Il giallo non trova soluzione. Il caso Caronia è ancora lontano da una soluzione. Nel frattempo si sono svolte nuove ispezioni in casolari, allevamenti, abitazioni rurali e pertinenze in prossimità del luogo del ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi e dei resti del piccolo Gioele Mondello.

Gli esami, come scrive Francesca Alascia sul Giornale di Sicilia in edicola, sono stati disposti dalla Procura di Patti, ed eseguiti col Luminol per ricercare eventuali tracce ematiche e biologiche, con l’identificazione degli animali presenti ai quali è stata prelevata saliva per escludere una correlazione con i morsi trovati sui due corpi.

"Gli esami salivari e del sangue sono stati effettuati in particolare - afferma l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello - su un cane meticcio, su un Rottweiler femmina e su un branco di circa 10 suini neri, allevati in prossimità del traliccio, si attendono adesso le risultanze dei prelievi effettuati, per la comparazione".

