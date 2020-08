Auto si schianta su un albero nel Messinese: un ferito

Una Fiat Panda verde si è schiantata nella notte su un albero a Capo Milazzo nel Messinese. Il conducente della vettura ha urtato contro un albero lo spigolo del marciapiede, perdendo il controllo del mezzo e terminando la sua corsa contro l’albero.

Una delle due persone a bordo è rimasta incastrata dentro l’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e della Caserma Bevacqua di Messina. L'uomo è stato estratto dalla vettura tramite l’utilizzo del gruppo divaricatore in dotazione al mezzo di soccorso del vigili del fuoco, ed è stato affidato alle cure del personale del 118 che era sul posto con due ambulanze.

L’incidente non ha creato conseguenze per la circolazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e bonificato la sede stradale.

