Svolta a Caronia, i periti: "Il furgone ha investito l'auto di Viviana, Gioele non era sul seggiolino"

Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul giallo di Caronia. Nuovi elementi arrivano dagli accertamenti sull'incidente avvenuto in galleria. "Sia l’auto di Viviana Parisi che il mezzo degli operai dell’autostrada erano in movimento il 3 agosto e quindi il furgone non era fermo come si è pensato in un primo momento. Ed è probabile che lo stesso furgone abbia tentato di invadere la corsia di sorpasso investendo l’auto della donna".

Lo affermano Camelo Costa e Giuseppe Monfreda, consulenti delle famiglie Mondello e Parisi dopo l’esame di oggi pomeriggio all’autosoccorso "Letizia" di Brolo sul furgone degli operai che si occupavano di manutenzione delle autostrade e sull'auto di Viviana Parisi poi trovata morta con il figlio Gioele nelle campagne di Caronia. La perizia, effettuata insieme ai consulenti della procura, apre un nuova fase nelle indagini.

Ma non solo. "Secondo i primi riscontri - proseguono i periti - il seggiolino dove viaggiava Gioele era slacciato e non attaccato all’auto. Andremo nella galleria Pizzo Turda sulla A20 Messina Palermo nei pressi di Caronia per ricostruire meglio la dinamica dell’incidente".

Ma emerge una certezza: "Il seggiolino non era utilizzabile - dicono ., quindi Gioele non era lì, era seduto da un’altra parte nell’auto. Abbiamo esaminato tutti i danni, il camion aveva già subito delle riparazioni perché era stato sequestrano non nell’immediatezza, ma fortunatamente nella porta coinvolta nell’incidente non aveva subito riparazioni quindi abbiamo potuto fare le nostre analisi".

"Dopo gli esami che si sono svolti oggi da parte dei nostri consulenti sui mezzi coinvolti nell’incidente tra l’auto guidata da Viviana Parisi e il furgone degli operai che si occupavano della manutenzione in autostrada lo scorso 3 agosto non escludo niente, ancora tutte le ipotesi sono aperte»" Lo dice il procuratore di Patti Angelo Cavallo che aggiunge: "Aspettiamo l’esito delle consulenze, mi sembra quanto meno azzardato trarre conclusioni da eventuali dichiarazioni di consulenti che hanno appena iniziato il loro lavoro".

