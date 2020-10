Messina, maltrattano le due mogli per anni: scatta il divieto di avvicinamento

Dopo anni di silenzio sono stati finalmente allontanati dall rispettive mogli. Le hanno picchiate e maltrattate psicologicamente per molto tempo fino ad episodi di estrema violenza.

Due misure cautelari eseguite dai poliziotti delle Volanti ed emesse dal Tribunale di Messina a carico di un 43enne e di un 84enne.

Le donne non hanno mai denunciato nella speranza che la situazione potesse migliorare. La situazione è invece peggiorata e culminata in un episodio ben più grave dei precedenti: nel primo caso le minacce si sono trasformate in aggressione alla presenza dei figli minori, costringendo la donna a cercare rifugio presso un vicino; nel secondo caso la vittima è stata aggredita con una chiava inglese: l’intervento dei vicini l’ha salvata.

Le successive indagini eseguite dai poliziotti hanno evidenziato una situazione che durava nel tempo. Ai due violenti è stato fatto divieto di avvicinare i congiunti.

