Coronavirus, screening per gli studenti a Messina: ecco il calendario dei test

Al via gli screening di massa nelle scuole di Messina prima della riapertura. Sono iniziati oggi i test nell’area ex Mandalari per gli studenti dell’istituto comprensivo della San Francesco di Paola. L'attiva dell'esecuzione dei tamponi viene eseguita dalle unità mediche dell'Asp e dai volontari di Protezione civile e gli screening rivolti agli studenti proseguiranno tutta la settimana e consentiranno di avere un quadro aggiornato e chiaro dell’andamento del contagio nella popolazione studentesca di Messina.

Il calendario degli screening è previsto fino a domenica 6 dicembre; già organizzate le attività fino a giovedì 3 dicembre: ogg istituti San Francesco di Paola, ore 9 prenotati 380 alunni; istituto Albino Luciani, ore 13 prenotati 190 alunni; domani, mercoledì 2 dicembre, istituto Santa Margherita, ore 9 prenotati 250 alunni; istituto Galatti-Cannizzaro, ore 12 prenotati 252 alunni;

giovedì 3 dicembre, istituto Paino Gravitelli, ore 9 prenotati 238 alunni; istituto Leopardi, ore 11,30 prenotati 102 alunni; istituto Vittorini, ore 13,30 prenotati 148 alunni; istituto Pascoli Crispi, ore 15 prenotati 199 alunni.

Sul luogo fin dall’inizio delle attività presenti gli assessori, alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, all’Emergenza Covid, Dafne Musolino, e alla Pubblica Istruzione, Laura Tringali, il dirigente deldipartimento Servizi alla persona Salvatore De Francesco e la dirigente scolastica Renata Greco. Sul posto, a disciplinare gli accessi delle automobili in attesa dell’esecuzione del tampone, ci sono le pattuglie della Polizia Municipale che regolano anche la viabilità interna al sito.

