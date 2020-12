Il giallo di Viviana e Gioele, la famiglia nomina un team di super esperti

Un team di super esperti, già impegnato in casi di grande clamore mediatico come il delitto di via Poma e l'omicidio Mollicone, si occuperà ora del caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello, scomparsi ad agosto dopo un incidente in autostrada sulla Messina-Palermo all'altezza di Caronia e poi ritrovati morti dopo alcuni giorni.

Un giallo che ancora non permette di vedere quale sia la verità. Ma la famiglia questa verità vuole trovarla e per questo sono stati dati gli incarichi di consulenza ad Antonio Della Balle, al crmininologo Carmelo Lavorino nel cui team lavorano anche Enrico Delli Compagni e il tecnico Petrone. Ad annunciarlo sono gli avvocati di Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele, Pietro Venuti e Claudio Mondello.

Ma al lavoro ci sono anche i periti nominati dal procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, che coordina l'inchiesta. si tratta del medico legale e docente universitario messinese Daniela Sapienza, il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, Stefano Vanin, entomologo dell'Università di Genova, Rosario Fico, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ”Aleandri", zoologo, esperto in materia di segni e tracce animali impresse sui corpi. Gli esperti nominati dalla Procura hanno chiesto una proroga per consegnare la superconsulenza.

Tra gli esperti chiamati dalla Procura di Patti anche Rita Lorenzini, in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana "Aleandri", zoologa e genetista esperta in materia di fauna selvatica e non, e Roberta Somma, geologa forense all'Università di Messina, esperta nell’analisi di terreni e resti umani.

