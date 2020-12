Santa Teresa di Riva, lo chef Romeo e i suoi allievi cucineranno per i poveri

Natale di solidarietà a Santa Teresa di Riva con lo chef messinese Paolo Romeo che cucinerà per i meno fortunati. Infatti, insieme agli allievi del Cirs onlus preparerà piatti della tradizione natalizia in favore degli ospiti dell'Istituto Enrico Trimarchi delle suore Serve dei Poveri in collaborazione con Don Agostino Cappellano e Suor Anna Milano Superiora.

L'iniziativa che vede protagonista lo chef, vincitore della XX edizione del campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, si realizzerà domani e vede l'organizzazione della Cirs con la collaborazione del Lions club Quasimodo Roccalumera.

“Un gesto d’amore spontaneo ma necessario, – afferma lo chef Paolo Romeo – che vedrà protagonisti i miei allievi della 1 A che, armati di grembiuli e mascherine, daranno una mano ai meno fortunati facendo quello che sanno fare meglio: cucinare”.

L'iniziativa si replicherà anche in altre città siciliane. Lo chef Gaetano Borgosano, docente di ristorazione della sede di Messina, guiderà gli allievi nella preparazione di pietanze della tradizione che verranno donate alla Mensa dei poveri di Sant'Antonio guidata da Padre Adriano, la responsabile Elena Donato e dal direttore del Santuario Padre Mario Magro.

I ragazzi della sede palermitana, coordinati dai docenti di cucina, gli chef Pietro Pepe e Gioacchino Maltese, insieme ai volontari dell'associazione "Cuore Che vede" prepareranno e distribuiranno le pietanze ai senza fissa dimora, mentre gli allievi dei percorsi del benessere doneranno prodotti per la cura del corpo.

A Mistretta, con l'ausilio dei servizi sociali e dell'associazione di volontariato San Vincenzo De Paoli, i ragazzi della II A guidati dallo chef docente Salvatore Imbordino, offriranno pasti in favore della "Casa della carità".

