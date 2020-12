L'arcobaleno annuncia l'arrivo del bel tempo alle Eolie, dopo le pessime condizioni meteo dei giorni scorsi. Ma, insolitamente per questo periodo dell'anno, le isole sono poco frequentate e i collegamenti marittimi ridotti: in mattina da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina hanno viaggiato solo due navi della Siremar.

Prive di collegamenti, invece, le altre isole. La più penalizzata è la piccola Ginostra, borgo di Stromboli.

