Un solo anestesista, dopo 40 anni a Lipari chiude la camera iperbarica

Dopo oltre 40 anni di attività chiude la camera iperbarica dell'ospedale di Lipari. Il tutto per la carenza di anestesisti che da mesi non vengono reintegrati e così si è arrivati al punto di avere una sola presenza in turno che impedisce di fatto lo svolgimento di qualsiasi attività che non sia di urgenza indifferibile.

In organico sono previsti cinque medici, in servizio ve ne erano tre e due si sono trasferiti a Messina, al Policlinico e al Papardo. Il direttore generale Paolo La Paglia dopo le continue proteste degli isolani, si è giustificato sostenendo che «è difficile reperirli».

Come per i cardiologi si era tentata una convenzione tra i direttori generali Mario Paino e La Paglia del «Papardo-Asp» per potenziare l’organico, ma l’intesa al momento non è stata raggiunta. Le conseguenze sono che da oltre un mese non si opera ed addirittura un paziente affetto da ernia strozzata è stato trasferito in elicottero in un altro ospedale.

