Rifiuti, sciopero degli operatori a Lipari per mancato pagamento degli stipendi

Il segretario provinciale della Fp Cgil Carmelo Pino ha proclamato lo sciopero degli operatori ecologici nelle sei isole del Comune di Lipari (compresa Stromboli), per lunedì 22 febbraio, a causa del mancato pagamento degli stipendi di dicembre e gennaio e di altre spettanze.

I dipendenti incroceranno le scope per sei ore, garantendo solamente i servizi essenziali. La giunta municipale guidata da Marco Giorgianni è intenzionata a rescindere il contratto con la ditta Loveral di Patti per "i continui disservizi nella gestione del servizio e per inadempienze contrattuali" e ha affidato l'incarico all'avvocato Gianpiero D'Alia, ex ministro e senatore, per ricorrere al Tar di Catania.

Per il servizio rifiuti il Comune spende 7 milioni di euro l'anno. Oltre alla Loveral, a Lipari operano la società Green Fleet di Messina che con la nave trasporta la spazzatura a Milazzo e poi alla discarica di Catania. Per il servizio vengono anche pagate le ditte Eolian Service di Lipari e dei fratelli Saccà di Barcellona Pozzo di Gotto.

© Riproduzione riservata