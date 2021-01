Viabilità, stanziati 780 mila euro per le strade di Lipari

La città Metropolitana di Messina ha stanziato oltre 780 mila euro per mettere in sicurezza le strade di Lipari piene di buche. 100.000 euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di strade, tramite affidamento diretto alla ditta Icomen s.r.l. di Cesarò e, per un importo di 681.000 la manutenzione straordinaria e per migliorare i livelli di sicurezza nelle strade di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina aggiudicati alla ATI Cadore asfalti s.r.l. - Cospin s.r.l..

«In attesa dell’avvio delle opere - dice il sindaco Marco Giorgianni - l’Ufficio tecnico del Comune di Lipari e la Polizia Municipale stanno già predisponendo una serie di interventi «tampone», nei punti di maggiore criticità, così da scongiurare eventuali rischi per la pubblica incolumità».

© Riproduzione riservata