Incidente a Gualtieri Sicaminò: furgone travolge e uccide a 17 anni promessa del ciclismo

Un giovane di 17 anni, Giuseppe Milone, indicato come una promessa del ciclismo, è morto dopo essere stato investito da un furgone a Gualtieri Sicaminò, nel Messinese.

I sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente con un elicottero del 118, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Milone era stato il più giovane "re dell'Etna", il titolo conferitogli l'8 luglio scorso dal Parco ciclistico dell'Etna dopo avere percorso in mountain bike tutti e sei i versanti del vulcano totalizzando 205,6 km con 7mila metri di dislivello.

