Ciclista 17enne morto a Gualtieri Sicaminò, la Procura apre un'inchiesta

La procura di Barcellona pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta sulla morte del ciclista Giuseppe Milone, 17 anni, travolto da un camion in movimento, ieri a Gualtieri Sicaminò. L’area è stata transennata e i mezzi sottoposti a sequestro da parte della dell’Autorità giudiziaria.

L’autista del camion è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Milone era una promessa del ciclismo da pochi mesi aveva vinto una competizione diventando "Re dell’Etna" e faceva parte del team di Vincenzo Nibali di cui era stagista. E proprio il Team Nibali, con un messaggio, ha ricordato uno dei suoi atleti più promettenti: "Una tragedia che ci colpisce duramente. Non ci sono parole che potranno consolare il dolore. Ci stringiamo con affetto noi tutti e il Team Nibali alla tua famiglia. Raggiungi un nostro angelo che è già lassù". il riferimento è a Marco Costa, 14 anni, anche lui campioncino del ciclismo morto in un incidente a Messina.

© Riproduzione riservata