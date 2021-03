Aumentano i contagi, scuole chiuse alle isole Eolie

Scuole chiuse alle isole Eolie. Lo ha disposto il sindaco di Lipari Marco Giorgianni dopo un nuovo caso di covid all'Istituto "Isa Conti" e nel Comune all'ufficio tecnico.

I positivi da 25 sono saliti a 33. In isolamento vi sono 44 persone, ma c'è in corso una indagine dei medici dell'Usca per accertare eventuali nuovi casi di isolani da mettere in quarantena.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado in tutte le isole ed anche i parchi giochi, i centri sociali ed il campo di calcio fino al 31 marzo. Servizi speciali sono stati previsti per i rifiuti delle persone positive. Mercoledi' tamponi per gli abitanti di Stromboli.

