Vulcano, in rada il mega yacht del patron della Ineos

Le Eolie sempre meta dei mega yacht. Dietro l'isola si è ormeggiato Hampshire I, di 78 metri. Costruito dal cantiere navale Royal van Lent, è stato progettato da Redman Whitely Dixon. Appartiene a Jim Ratcliff, uomo d'affari britannico, presidente e proprietario di Ineos, una multinazionale chimica. Il nome dello yacht rende omaggio all'Hampshire, la più grande contea del sud-est dell'Inghilterra, nota per la sua storia e le sue bellezze naturali.

Ha un valore di 150 milioni di dollari, con costi di gestione annuali di circa 15 milioni di dollari. Dotato di potente Mtu motori, ha una velocità di 16 nodi. Comprende un beach club, un ponte per elicotteri e un ponte che può essere trasformato in un campo da gioco per i giochi con la palla. Per i più avventurosi, gli ospiti possono anche godere di un'esaltante esperienza di zip line dal nido del corvo fino al mare. All'interno pannelli in mogano, una cantina con un'area di osservazione sottomarina del mare. Jim Ratcliff, ha un patrimonio di 15 miliardi di dollari. Nelle sette isole è già il terzo mega yacht che solca l’azzurro mare. Nella baia di Marina Lunga ha fatto bella mostra il mega yacht Marala, di 59 metri. A bordo ha ospitato il Re Juan Carlos di Spagna, il celebre artista Salvador Dalì, il leggendario cantante Frank Sinatra e lo scorso giugno arrivò anche a Panarea con il Re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima dei Paesi Bassi. Al largo delle cave di pomice si è ormeggiato RoMa, di 62 metri. Ex di Renè Benko, magnate austriaco e fondatore della Signa, Holding GmbH, il più grande conglomerato immobiliare privato dell'Austria.