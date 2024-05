A Panarea Here Comes The Sun, il mega yacht col nome di una canzone dei Beatles

Panarea è sempre la prescelta dai mega yacht dei miliardari. Here Comes The Sun, di 89 metri, si è ancorato in rada. Il costruttore è Amels dai Paesi Bassi. Il design esterno è di Tim Heywood Design Ltd. e l'interno di Winch Design.

Nel mega yacht possono essere ospitati fino a 20 turisti con 27 membri dell'equipaggio. Ha uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio. E 87 mq di stabilimento balneare e un eliporto con un peso massimo al decollo di 3.000 kg. È alimentato da 2 motori Caterpillar Inc e ha una velocità di 17,5 nodi. Trasporta 250.000 litri di carburante. ll nome dello yacht rende omaggio alla famosa canzone dei Beatles scritta da George Harrison e apparve nell'iconico album del 1969 Abbey Road. Conosciuta per la sua melodia edificante e la chitarra acustica, «Here Comes the Sun» è una delle composizioni più amate di Harrison. Il proprietario è il miliardario polacco Zygmunt Solorz-Zak. Ha un valore di 195 milioni di dollari. E il costo di esercizio annuale ammonta a circa 15 milioni. Nella classifica mondiale degli yacht più grandi, è elencato al numero 122. Tra Panarea e Stromboli naviga «Marla», di 50 metri. Ha un equipaggio di 12 membri ed è guidato dal capitano Manolis. Ospita 12 turisti, realizzato in acciaio e alluminio, con una velocità di 15,4 nodi. A Lipari si è ormeggiato «Vervece» di 30 metri. Il rimorchiatore è stato trasformato in una lussuosa villa galleggiante. Può trasportare 10 turisti con 5 d'equipaggio. E la stagione è appena iniziata…