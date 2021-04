Sant'Agata Militello, tiene un arsenale di armi incustodite in casa: denunciato un sessantenne

Un uomo sessantenne, detentore di armi e munizioni regolarmente denunciate, è stato denunciato dalla polizia di Sant'Agata Militello perché teneva un arsenale in casa senza alcun sistema di sicurezza. Le armi sono state poste sotto sequestro.

Durante controlli, gli agenti hanno constatato che l'uomo teneva le armi, due carabine e un fucile a pompa, in camera da letto. Inoltre, in un armadio blindato non fissato al muro e aperto, quindi accessibile a chiunque, sono stati trovati due fucili e altre due pistole. Sul pavimento di una stanza invece c'erano 130 cartucce, senza alcun accorgimento di sicurezza, all’interno di un involucro di plastica.

Alla luce di quanto accertato, il sessantenne è stato denunciato per omessa custodia e tutte le armi sono state sequestrate.

