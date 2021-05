Coltivava marijuana in due cabine armadio in alluminio a casa, una denuncia nel Messinese

Un trentasettenne messinese, con precedenti di polizia, è stato denunciato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti delle Volanti hanno trovato nel suo appartamento due cabine armadio in alluminio adibite a piccola serra artigianale e attrezzate di termostato, timer, lampade a led, ventole per l’aereazione e cavi per l’alimentazione.

Sequestrate cinque piante di marijuana in fioritura, altro fogliame dello stesso tipo sul pavimento, un bilancino di precisione, flaconi di fertilizzante ed altro materiale per il confezionamento.

