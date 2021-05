Messina, evade dai domiciliari per rubare giubbotti in un negozio: arrestato

I carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo messinese di 44 anni evaso dagli arresti domiciliari per rubare alcuni giubbotti in un negozio. L'uomo, colto in flagrante, è stato nuovamente posto ai domiciliari per il reato di furto aggravato ed evasione e la refurtiva è stata restituita.

Durante un servizio di controllo, i carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado, nella serata di ieri sono intervenuti presso un esercizio commerciale allertati da una segnalazione del personale addetto alla vigilanza antitaccheggio.

Giunti sul posto, hanno colto in flagrante e arrestato il 44enne che si era impossessato di alcuni giubbotti rubandoli dagli scaffali dell’esercizio commerciale. I capi di abbigliamento sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Da successivi accertamenti è emerso che l'uomo, per compiere il furto, era evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era sottoposto. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato nuovamente ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

