Madre e figlia impiccate, sgomento a Santo Stefano di Camastra: ecco chi erano le vittime

Sgomento a Santo Stefano di Camastra per la tragica morte di Mariolina Negrelli trovata impiccata con la figlia Alessandra nella casa di campagna. Il sindaco Francesco Re ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino.

"Avevo incontrato la signora ieri mattina in un supermercato, abbiamo scambiato due parole, mi sembrava tranquilla anche se era di fretta - racconta il sindaco -. La loro era una famiglia normale senza apparenti disagi, andavano d'accordo e non avevano particolari problemi".

Poi racconta: "Il padre della ragazza è un grande lavoratore apprezzato da tutti. Lavorava prima nel campo della ceramica ora nel settore delle torniture meccaniche. La giovane doveva fare gli esami di terza media. Era molto timida, ma non aveva seri problemi con i compagni. La madre le stava sempre accanto".

Tutto il paese è sotto choc. "Siamo sgomenti, tutto il paese è vicino alla famiglia dice il sindaco. Non sappiamo cosa sia successo. Ieri sera mi hanno chiamato i sanitari del 118 che non trovavano l'appartamento in campagna perchè si trova in una zona impervia e poco conosciuta per chi viene da fuori. Proclameremo il lutto cittadino".

