Violenza sulle donne, viola il divieto avvicinamento alla ex moglie: arrestato a Messina

Eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile di Messina la misura degli arresti domiciliari, emessa dalla Corte d’appello di Messina, nei confronti di un quarantottenne messinese, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della ex moglie.

La misura sostituisce quella del divieto di avvicinamento alla quale l’uomo era stato già sottoposto nel settembre del 2020. Gli accertamenti hanno fatto emergere che l’aveva violata, presentandosi presso l’abitazione della donna e contattandola con messaggi telefonici, rendendo necessario l’aggravamento della precedente misura.

