Un messinese di 41 anni, pregiudicato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La moglie è stata vittima di vessazioni fisiche e morali, con insulti, minacce anche di morte, persino in presenza dei figli minori.

Le ripetute umiliazioni, ingiurie, percosse e minacce, scatenate per futili motivi, hanno costretto la donna a vivere in un grave stato di ansia e di paura per l’incolumità propria e per quella dei figli.

