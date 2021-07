Gran Galà dei Porti, Portitalia e l'amministrazione Todaro premiati a Milazzo

La sesta edizione del Gran Galà dei Porti, la manifestazione che consegna i premi ad aziende e professionisti del settore marittimo e non solo premia Portitalia con l'Oscar dei Porti. Gli organizzatori hanno anche assegnato un premio speciale all’amministratore Giuseppe Todaro, giudicato miglior professionista portuale “per la centralità del ruolo interpretato negli anni nell’ambito portuale della Sicilia”.

Alla cerimonia di premiazione, ospitata in piazza Angonia Tono a Milazzo e condotta dalla presentatrice Rai Veronica Maya e dal dj Roberto Onofri, erano presenti alcuni tra i più importanti rappresentanti del settore nautico, che sta riassaporando la ripresa dopo essere stato duramente colpito dalla pandemia.

“Chi mi conosce – commenta Todaro – sa bene che non amo stare su un palco o sotto i riflettori, ma preferisco rimboccarmi le maniche e far parlare i fatti con il lavoro e con i risultati. Ricevere questo premio mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità, perché se è vero che una squadra ha bisogno di un buon allenatore per portare a casa i risultati, è altrettanto vero che anche il più bravo tra gli allenatori non potrà mai vincere nulla se non ha alle spalle una grande squadra. In questi anni – ha proseguito l’amministratore di Portitalia – abbiamo lavorato tanto per restituire alla galassia delle nostre aziende, a Portitalia e ai portuali in genere, la dignità del loro ruolo all’interno del network della Sicilia occidentale e per adeguarci alle ambizioni e agli standard dell’Autorità portuale, che grazie al presidente Monti negli ultimi anni ha restituito alla nostra isola delle infrastrutture moderne, all’avanguardia, capaci di guardare al futuro e a un rapporto di simbiosi con le città che le ospitano. E per questo motivo considero questo premio un riconoscimento al lavoro di tutta la squadra di Portitalia e a quello di tutti i soggetti che ogni giorno ci fanno crescere e migliorare”.

