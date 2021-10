Maltempo alle Eolie, mareggiate nelle sette isole con forte vento: fermi aliscafi e traghetti

Forte vento e mareggiate: il maltempo sta flagellando porti e spiagge e ha isolato le Eolie. Da ieri pomeriggio traghetti e alicafi sono fermi nei porti e la nave della spazzatura della Green Fleet, attraccata a Lipari ha dovuto mettersi in una zona dell'isola maggiormente riparata. In alcune zone di Lipari il mare si è portato via la spiaggia e in alcuni punti, a Canneto e Acquacalda, ha raggiunto anche le abitazioni.

Disagi anche nelle isole minori dell'arcipelago a causa del forte vento che soffia da nord est e le piogge abbondanti hanno creato problemi alla viabilità delle strade. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha rilanciato l'allerta meteo emessa dalla Protezione civile.

Nella rada di Lipari si erano rifugiate nei giorni scorsi due navi cisterna della Marnavi e due barche a vela. Gli ultimi giorni sono stati anche caratterizzati da abbondanti piogge che, soprattutto a Lipari, avevano creato problemi nelle vie nelle vie Franza e Roma che si erano allagate. La via Franza, tra l'altro, permette di arrivare in ospedale e in zona c'è anche la scuola elementare.

