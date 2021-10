Disagi nei collegamenti per le Eolie a causa del maltempo, sospese le corse del mattino

Il maltempo che ha colpito principalmente la Sicilia Orientale ha creato disagi nei collegamenti per le isole minori. L'arcipelago delle Eolie ha dovuto fare i conti con le pessime condizioni meteo caratterizzate da forte vento e mareggiate che hanno allagato sia strade che porti. Questa mattina i collegamenti di aliscafi e traghetti della Libery Lines per le Eolie sono sospesi. Si attende di verificare se ci saranno le condizioni per far partire le corse del pomeriggio.

Regolari i collegamenti per le Egadi

Ieri Lipari, Salina e Vulcano sono state collegate con i traghetti, isolate invece da 48 ore Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi. Nella giornata di ieri alcuni aliscafi sono riusciti ad attraccare nello scalo alternativo di Puna Scaliddi a Lipari. Regolari, invece, le corse da e per le isole Egadi.

Pendolari bloccati al porto di Milazzo

Ore difficili per i pendolari, anche medici e insegnanti, bloccati al porto di Milazzo a causa dello stop alle corse di aliscafi e traghetti per le Eolie. Bloccati anche i camioni che trasportano le derrate alimentari. Il forte vento che soffia sull'arcipelago e il mare Forza 5-6 non permette il regolare svolgimento delle corse. Marco Giorgianni, primo cittadino di Milazzo, ha emesso un'ordinanza per l'allerta rossa e le scuole sono rimaste chiuse. A Lipari, nelle fraioni Canneto e Marina Lunga, le mareggiate hanno anche invaso le strade lasciando sull'asfalto pietre e terriccio.

