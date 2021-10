A Messina, De Luca chiude scuole e cimiteri, stop negli hub vaccinali

L'allerta rossa che mette in apprenzione la Sicilia Orientale tiene alta l'attenzione anche a Messina e provincia. Il sindaco Cateno De Luca ha firmato un'ordinanza nella quale per la giornata di oggi (venerdì 29 ottobre) la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’infanzia, gli aAsili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, le ville e gli mpianti sportivi comunali. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di un’allerta di livello codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico, sino alle ore 24 di oggi.

Garantiti i servizi essenziali

Nella nota inviata dalla Prefettura di Messina a tutti i sindaci della Città Metropolitana è stata ravvisata l’opportunità, al fine di evitare spostamenti del personale dipendente e dell’utenza, di procedere alla sospensione dell’attività, e che l’attività lavorativa avvenga unicamente in forma agile, garantendo comunque i servizi essenziali di emergenza. Pertanto il sindaco De Luca ha stabilito che oggi il personale comunale svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalle normative vigenti.

Chiusi i 4 hub vaccinali a Messina e provincia

In seguito all’allerta meteo rossa in Sicilia Orientale proclamata dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha previsto la possibilità di una forte perturbazione su Messina e in parte della provincia ionica del messinese, il commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina professor Alberto Firenze ha disposto la chiusura degli hub Fiera, Palarescifina, Villa Ragno e Ex Aias.

