Maltempo a Messina, chiusi gli hub Fiera e in zona ionica ma resta aperto il PalaRescifina

Chiusi a Messina gli hub vaccinali e quelli della zona ionica. In seguito all’allerta meteo rossa confermata anche oggi nella città dello Stretto e nella zona ionica del Messinese, il commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze ha disposto la chiusura dell'Hub Fiera nella città dello Stretto, Villa Ragno e ex Aias nel Messinese. Resta invece aperto l'Hub PalaRescifina e tutti gli altri Centri nel resto della provincia, dove le attività di vaccinazione si svolgeranno regolarmente, salvo che non vi siano peggioramenti meteo nelle prossime ore.

L'ordinanza del sindaco De Luca

L'allerta rossa tiene alta l'attenzione a Messina e provincia. Il sindaco Cateno De Luca ha firmato ieri (29 ottobre) un'ordinanza nella quale ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’infanzia, gli asili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, le ville e gli mpianti sportivi comunali.

Garantiti i servizi essenziali

Nella nota inviata dalla Prefettura di Messina a tutti i sindaci della Città Metropolitana è stata ravvisata l’opportunità, al fine di evitare spostamenti del personale dipendente e dell’utenza, di procedere alla sospensione dell’attività lavorativa e che la stessa avvenga unicamente in forma agile, garantendo comunque i servizi essenziali di emergenza. Il sindaco De Luca ha stabilito che il personale comunale svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalle normative vigenti.

© Riproduzione riservata