Abusivismo edilizio a Vulcano: dal magazzino in zona sismica alla sala del ristorante

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Milazzo alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per abusivismo edilizio nell’isola di Vulcano: un 72enne ed una 65enne, per aver realizzato abusivamente un garage, un deposito attrezzi e un magazzino in un terreno di fronte alla propria abitazione, in zona sottoposta a vincolo sismico, paesaggistico e idrogeologico, in assenza del permesso di costruire; un 42enne, per aver realizzato una tettoia abusiva di notevoli dimensioni nel terreno pertinente alla propria abitazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza alcun parere degli enti preposti ed autorizzazione a costruire; una 69enne, quale amministratore di una società proprietaria di un immobile dove c'è un ristorante, per avere realizzato abusivamente due locali in legno adibiti a bar e due strutture esterne adibite a sala, anche in questo caso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza concessione. I manufatti son o stati sequestrati.

