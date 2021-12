Capodanno a Messina, nuovo dietrofront: confermati Achille Lauro, Carmen Consoli e Frassica

Messina non si ferma. Nonostante nella stragrande maggioranza delle piazze italiane i festeggiamenti siano stati annullati, l'amministrazione della città dello Stretto va dritta per la sua strada, confermando gli spettacoli del 31 dicembre 2021 in Piazza Duomo a Messina.

Achille Lauro, Carmen Consoli e Nino Frassica, che nei giorni scorsi avevano fatto sapere di rinunciare agli spettacoli, adesso confermano. Il sindaco di Messina, nello spiegare i forfait, aveva detto che non si trattava di problemi legati al Coronavirus, bensì ad accordi contrattuali con gli impresari che gestiscono gli artisti. E così, giovedì 30 dicembre alle 21 Achille Lauro sarà in piazza del Duomo con le sue canzoni e performance.

La cantautrice siciliana Carmen Consoli e Nino Frassica con I Los Plaggers Band festeggeranno con i messinesi, invece, l’arrivo del 2022 venerdì 31 dicembre. Presenti anche i ballerini del Marvan Dance Group di Mariangela Bonanno. L'evento verrà presentato da Elena Chiavetta.

Stasera sul palco ci sarà Riccardo Fogli, mentre ieri sera si è esibito Michele Zarrillo. L’accesso in piazza è gratuito ma contingentato fino ad esaurimento dei seimila posti: ingresso solo con super green pass e mascherina obbligatoria. Il programma natalizio rientra nel progetto "Messina il Natale della riNascita".

© Riproduzione riservata