Messina, il sindaco annulla tutti gli spettacoli in piazza e il concerto di Capodanno

«Dopo il provvedimento del governo tutti gli spettacoli e i concerti che avevamo programmato all’aperto sono sospesi. Naturalmente verranno riprogrammati entro 9 mesi come avevamo previsto nei contratti. Siamo i primi che davanti ad un’impennata di contagi comprendono che le attività possano essere sospese, tuttavia ci sarà un colpo non indifferente per le imprese del settore». Lo dice il sindaco Cateno De Luca in una diretta facebook dopo aver saputo del provvedimento del governo che vieta gli spettacoli all’aperto.

Erano previsti gli show di Achille Lauro, Camen Consoli e Tinturia

A Messina erano previsti per il Capodanno tanti artisti, tra cui Achille Lauro, i Tinturia, Carmen Consoli e Nino Frassica. «Da uomo delle istituzioni - prosegue De Luca - pretendo che venga messo l’obbligo vaccinale perchè non è amissibile che non ci sia distinzione tra chi è vaccinato e chi non lo è, tutto questo non è comprensibile. Tutto questo penalizza chi come me si è vaccinato. Spero che anche dopo questa azione del governo ci sia un intervento mirato e si sostengano queste categorie imprenditoriali danneggiate».

