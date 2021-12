Capodanno a Messina, niente Achille Lauro: saltano anche Consoli e Colapesce

Come il suo sindaco, Messina era in netta controtendenza con i festeggiamenti di Capodanno, annullati o nemmeno organizzati in moltissime piazze, ma non da Cateno De Luca. Adesso, qualcosa potrebbe cambiare. Sicuramente i nomi, il resto si vedrà.

Niente concerto nella città dello Stretto per Achille Lauro, Nino Frassica, Carmen Consoli, Colapesce e Dimartino, che hanno annunciato che non faranno parte dell'imponente cartellone messo in piedi dall'amministrazione.

Dunque, i concerti del 30 dicembre e 31 dicembre e poi del 2 gennaio sono stati annullati, almeno per il momento. Ad annunciarlo, con la solita diretta Facebook, era stato lo stesso Cateno De Luca, ma alla base di tutto ciò non ci sarebbe nessuna paura del virus o altro.

Pare sia stato un problema di accordo contrattuale con gli impresari che gestiscono i tre cantanti. "Le condizioni che sono state accettate invece da Edoardo Bennato, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli e i Tinturia - ha detto il sindaco - non andavano bene invece per i cantanti che erano particolarmente attesi". I concerti, però, non sono annullati definitivamente, dato che De Luca ha detto di aver già iniziato a cercare altri nomi.

Il 20 dicembre è confermato il concerto a Piazza Duomo del cantautore Michele Zarrillo e martedì 21 toccherà allo storico componente dei Pooh, Riccardo Fogli. Stasera intanto in Piazza Duomo concerto Edoardo Bennato con inizio alle 21. L’accesso sarà gratuito ma contingentato fino ad esaurimento posti (7500 persone) nel pieno rispetto della normativa anti covid. Ingresso solo con super green pass e mascherina obbligatoria.

