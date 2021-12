Feste da ballo, concerti ed eventi: boom di contagi a Mistretta, oltre 90 i positivi

Esplosione di contagi a Mistretta, dove ieri sono stati contati oltre 90 positivi da 16 di qualche giorno fa. Il paese nebroideo è balzato qualche giorno fa agli onori della cronaca per un video, diffusissimo sui social, di una festa all'interno di un bar, il giorno di Natale, senza alcuna precauzione anti-Covid.

Il locale si trova al centro del paese in provincia di Messina. Dalle immagini si vedeva anche un giovane carabiniere di Mistretta, che stava ballando sopra un tavolo.

La festa, però, non sarebbe la causa del repentino aumento dei contagi, o almeno non solo: sotto accusa, pare, ci sarebbero vari eventi avvenuti poco prima di Natale, come ad esempio un concerto del corpo bandistico o iniziative del genere. Fatto sta che ancora una volta Mistretta si trova al centro di un focolaio di contagi. Il sindaco Tatà Sanzarello, eletto da qualche settimana, è in contatto con le autorità compenteti per cercare di arginare i casi

