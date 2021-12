Mistretta, festa in un bar a Natale: balli sui tavoli e niente mascherine, coinvolto anche un carabiniere

I social tradiscono ancora una volta e così viene fuori a Mistretta una festa all'interno di un bar, il giorno di Natale, senza alcuna precauzione anti-Covid. Il locale si trova al centro del paese in provincia di Messina.

Come si vede dal video di Nebrodi News pubblicato su Youtube, ci sono tanti ragazzi tutti vicini e senza mascherine intenti a parlare, a bere e a ballare. Dalle immagini si vede anche un giovane carabiniere di Mistretta. L'uomo, libero dal servizio, è uno delle tre persone che balla sopra il tavolo.

Il video è diventato virale sui social e molto probabilmente alle immagini seguiranno polemiche e provvedimenti.

Ma eventi del genere o simili non avvengono solo in Sicilia. Un video che circola in queste ore, ad esempio, ritrae il sindaco di Reggio Emilia, a cantare Bella ciao in un locale al chiuso, insieme ad altri esponenti della sinistra emiliana, tutti riuniti senza mascherina e distanziamento per gli auguri di Natale. Video di feste con tanto di assembramenti, purtroppo, circolano in queste ore sui social ma ciò che lascia increduli sia nel caso di Mistretta che di Reggio Emilia è che al centro delle feste ci siano autorità preposte ai controlli e che debbano dare l'esempio nel rispettare le regole.

