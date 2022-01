Viviana e Gioele, Daniele Mondello offre 10mila euro per avere informazioni utili per riaprire il caso

Daniele Mondello non vuole arrendersi e ha deciso di offrire 10mila euro di ricompensa per avere informazioni utili per riaprire il caso della morte della moglie Viviana e del figlio Gioele. L'uomo, poche ore fa, ha pubblicato un post con scritto: "Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e di mia moglie Viviana".

Daniele Mondello è sempre lacerato dal dolore e ha deciso di continuare la sua battaglia per cercare la verità sulla morte del figlio e della moglie. Strazianti sono state le parole scritte sempre su Facebook il primo giorno dell'anno: "I grandi dolori rendono muti. E muto mi sento di fronte all’assenza che si rinnova, ogni mattina, nei miei respiri: il silenzio è divenuto un compagno fedele, il riflesso del vuoto che ho dentro. Le voci, i sorrisi, le mani che si cercano al buio. Di tutto questo, oggi, resta solo il ricordo. Ma quel ricordo, quelle memorie felici, sono la spina dorsale che mi tiene in piedi. Due stelle guidano il mio cammino ed illuminano i miei pensieri: le stelle della Giustizia e della Verità. Il faro azzurro di Gioele ed il caldo abbraccio di mia moglie Viviana sostengono i miei passi ed illuminano il mio orizzonte. L’amore dei tanti, tantissimi che mi hanno aiutato in questi mesi di buio, scalda l’inverno della vita. I vostri “mi piace”, i vostri pensieri mi donano la forza di cui ho bisogno per andare avanti".

"Non sono alla ricerca di vendetta - sottolinea -. Sarebbe stupido ed inutile. Non voglio che sia la rabbia a divorare i miei sentimenti perché io so, noi tutti sappiamo, che i delitti possono rimanere impuniti ma non possono lasciare tranquilli chi li ha commessi. E se per le tv, i giornali, i salotti siamo soltanto una notizia già spremuta noi non ci fermeremo mai. Perché io sono la voce di mia moglie Viviana. Perché io sono la voce di mio figlio Gioele. Ed è una voce che chiede, e chiederà sempre, Verità e Giustizia per Viviana e Gioele. Buon anno a tutti Buon anno a voi amori miei ovunque voi siate, il vostro per sempre Daniele".

