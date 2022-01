Messina, tornano gli incontri nelle scuole superiori sul Covid

Prevenzione, rischi sanitari, importanza delle vaccinazioni: sono i temi del progetto «Mi curo di te - educare alla prevenzione in tempi di Covid19», che ha preso il via già negli scorsi mesi e ora riparte in alcuni istituti superiori di Messina e provincia.

L’iniziativa, voluta dall’Ufficio emergenza Covid di Messina, guidato dal commissario Alberto Firenze, vede protagonisti gli studenti pronti a confrontarsi, discutere e interagire con esperti tra cui psicologi, medici vaccinatori ed educatrici professionali, che saranno a disposizione delle scolaresche interessare per fornire informazioni omogenee, rispondere a domande e dubbi su malattie e virus e su come prevenirle e diagnosticarle per tempo, sensibilizzare minori, genitori e famiglie sui benefici della vaccinazione orientandoli a una scelta consapevole, creando un vero e proprio modello di comunicazione.

«La mission è quella favorire la costruzione di un rapporto di fiducia con l’utenza, elemento fondamentale per l’adesione alle vaccinazioni - spiega Firenze - allestendo quindi all’interno delle scuole piccoli hub vaccinali itineranti e contestualmente stimolare il senso critico dei ragazzi su argomenti di salute nel senso più ampio e sulla necessità della prevenzione, preziosa arma a favore di tutti».

In ogni istituto saranno realizzati i «Movas», Moduli vaccinali scolastici, che garantiranno l’attività di somministrazione nelle scuole. Martedì prossimo si comincia con l'Istituto Caio Duilio di Messina.

