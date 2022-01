Il cadavere trovato ad Alicudi, effettuata l'autopsia

È stata eseguita l’autopsia sul cadavere rinvenuto in mare al largo dell’isola di Alicudi, alle Eolie. L’esame è stato stato effettuato nell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e al momento non trapelano indiscrezioni. Il corpo sarebbe rimasto in mare per circa un mese, è stato parzialmente mutilato dai pesci. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri delle Eolie in collaborazione con la compagnia di Milazzo diretta dal capitano Andrea Ortolani per risalire all’identità della vittima.

