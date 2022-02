Asp Messina, il commissario Alagna nomina due nuovi direttori

Il commissario straordinario dell’Asp Messina Dino Alagna ha nominato Giovanni Pagani direttore della unità di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Milazzo, e Fortunato Manti direttore dell’unità di accreditamento.

Altri 18 concorsi per direttori di strutture complesse di varie discipline, compresa l’area veterinaria, sono stati già banditi e a breve saranno definiti. Oltre venti unità operative semplici e semplici dipartimentali, inoltre, sono state conferite seguendo le linee strategiche definite dall’ultimo atto aziendale.

«Il commissario, con il direttore sanitario e amministrativo dell’Asp - si legge in una nota dell’azienda - hanno operato in questi mesi per ridare slancio e copertura al settore risorse umane molto carente anche a causa dei numerosi pensionamenti».

Nel frattempo, sono stati conclusi i concorsi a tempo indeterminato nell’ospedale di Lipari di medicina e chirurgia di emergenza urgenza, patologia clinica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, nefrologia, medicina interna, anestesia, ostetricia e ginecologia. «Molto - spiega Alagna- rimane ancora da fare per il personale del comparto e per rinforzare l’area amministrativa e la informatizzazione. Nei prossimi mesi cercherò di implementare con adeguate risorse i vari reparti».

