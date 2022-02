Trema ancora la terra in Sicilia, terremoto a Ucria mette paura ma niente danni

Torna a tremare la terra in Sicilia. Una scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 8 a Ucria, in provincia di Messina. Un brusco risveglio di domenica mattina per i residenti della zona, visto che soprattutto ai piani più alti il sisma è stato avvertito.

La scossa, di magnitudo 2.0 secondo quanto risulta dai rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata rilevata alle 7,46 a circa 3 km da Ucria e a una profondità di 7 km. Non risultano conseguenze a persone o cose.

Ieri, un altro terremoto di 3.3 è stato registrato sull'Etna nella zona di Santa Venerina, un altro ancora al largo delle isole Eolie con una magnitudo di 2.9. Una scossa di maggiore intensità è stata registrata invece nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca, in Toscana.

Il terremoto di 3.8 è stato localizzato a 8 km di profondità poco dopo le 2,30 della notte. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. La scossa, secondo quanto si legge sui social network, è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

