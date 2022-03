Fiumedinisi, auto precipita nella scarpata: donna illesa, lievi ferite per il compagno

Tragedia sfiorata a Fiumedinisi, in provincia di Messina. Una coppia, a bordo della propria auto, una Fiat Punto, stava percorrendo la strada provinciale agricola Fiumedinisi-Santissima in direzione valle quando, improvvisamente, la vettura ha sbandato finendo sul margine della sede stradale, dove non sono presenti barriere di protezione.

La vettura è rimasta per qualche secondo in bilico e i due occupanti hanno tentato immediatamente di scendere: la donna, che era al volante, si è subito messa in salvo, l'uomo, che si trovava sul sedile passeggero, è precipitato nella scarpata insieme all'auto, riuscendo comunque a balzare fuori dall'abitacolo.

La Fiat Punto è invece rotolata fino a valle, accartocciandosi. L’uomo è stato soccorso dal fratello e trasportato in ospedale: ha riportato un trauma cranico non grave e una lesione tendinea alle mani. Nel punto in cui è avvenuto l'incidente, tra le contrade Prunara e Ferrara in territorio di Alì, erano presenti diversi detriti, e probabilmente l'auto ha perso aderenza con la carreggiata.

© Riproduzione riservata