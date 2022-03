Incidente sull'autostrada Messina-Palermo: muore un messinese di 52 anni, grave il figlio

Incidente mortale questa notte in autostrada a pochi chilometri da Messina. La vittima è un messinese di 52 anni, gravemente ferito il figlio di 24 anni e trasportato al Policlinico.

Viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo sulla A20 Messina-Palermo quando il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro le barriere protettive. L'incidente si è verificato al km 21 tra gli svincoli di Rometta e Villafranca, in direzione della città dello Stretto, su un viadotto. Nell'impatto la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura precipitando nel vuoto e finendo sulla strada statale che si trova sotto il ponte.

Non è ancora chiaro chi fosse alla guida e le cause che hanno provocato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada che sta cercando di ricostruire la dinamica.

