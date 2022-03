Capri Leone, è morto il medico Luigi Genovese: già assessore e consigliere comunale

Capri Leone in lutto per la scomparsa di Luigi Genovese, medico, ex assessore e consigliere del comune della città metropolitana di Messina. Lo ha reso noto il sindaco Filippo Borrello. "Oggi la nostra comunità si è svegliata con una tremenda notizia che non avremmo mai voluto avere - scrive il primo cittadino - . Ci ha lasciati il dottor Luigi Genovese, decano dei nostri medici, stimato ed apprezzato professionista. Esprimo alla famiglia, ai suoi pazienti, ed ai tantissimi amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutta l'Amministrazione Comunale".

"Sei stato da sempre il mio 'dottore' - ricorda Borrello - , sei stato un amico con cui ho condiviso tante esperienze, sei stato una persona per bene ed un bravo medico rispettato da tutta la nostra comunità. Voglio ricordarti così, in uno dei tanti bei momenti passati insieme, con la tua spontaneità e la contagiosa allegria. Chi ti ha conosciuto e parlerà di te, lo farà sempre con un sorriso. In fondo non c’è cosa più bella! Ciao Gigi".

