Terremoti: scosse al largo di Capo d'Orlando, in Grecia e ancora in Bosnia

Scossa di terremoto in piena notte in mare al largo di Capo d'Orlando. Il sisma, di magnitudo 2, è stato rilevato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia poco dopo le 4, a una profondità di 5 km. Un'altra scossa della stessa intensità, sempre nel Tirreno Meridionale, era stata registrata intorno alle 18 di sabato 23 aprile.

La terra ha tremato ancora, inoltre, in Bosnia. Alle 6.27 è stata registrata una scossa di magnitudo 5.1, una delle decine di scosse di assestamento del sisma di venerdì sera. La stessa zona infatti era stata colpita da un violento terremoto, di intensità 5.7, che aveva provocato anche una vittima, diversi feriti e vari danni. Le scosse che avevano avuto come epicentro l'Erzegovina, la regione meridionale del Paese ex jugoslavo, erano state avvertite anche in Italia.

Un altro sisma, infine, pochi minuti dopo quello avvertito al largo di Capo d'Orlando, è stato registrato nella notte anche in Grecia, nello Ionio meridionale: magnitudo 4 a una profondità di 28 km.

